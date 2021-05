POCO X3 Pro è in offerta su Amazon a soli 265,80€. Il piccolo ribasso del 5% rende il prezzo di listino più vantaggioso grazie a uno sconto effettivo di 13,17€.

Uno smartphone bello e potente: POCO X3 Pro

Il design accattivante di Poco X3 PRO non passa inosservato: grazie a questa sua colorazione Metallo Bronzo acquista un valore aggiunto che lo rende speciale e ancora più elegante.

Il DotDisplay è un pannello LCD con ampiezza di 6,67 pollici. Grazie a questa caratteristica la visione dei contenuti e ottimizzata. Inoltre la risoluzione Full HD+ e le cornici sottili amplificano l'esperienza finale.

Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 860 che viene affiancato da ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione. Le prestazioni per tali motivi sono scattanti e fluide.

Il comparto fotografico è un'altra chicca visto che presenta una quad camera posteriore. L'obiettivo principale è da 48 megapixel mentre le altre tre lenti hanno una risoluzione di 8 e 2 megapixel per scattare in modalità ultra grandangolare, di profondità e macro. La fotocamera dedicata ai selfie vanta, invece, una lente da 20 megapixel.

Per quanto riguarda la batteria, questa ha un valore tipico di 5160mAh e garantisce un'autonomia che esula la giornata di utilizzo. La ricarica, inoltre, avviene in modalità rapida a 33W.

Degni di nota sono la memoria espandibile fino a 1 TB con MicroSD, il lettore d'impronte digitali e il suo essere Dual SIM.

