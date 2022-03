Poco tempo e una sola spina? Ricarica 4 dispositivi con 1 prodotto

Tablet, smartphone, Kindle, wearable, smartwatch. Praticamente ti ci vuole una multipresa per poter ricaricare tutti questi prodotti tutti insieme oppure no. Con un semplicissimo cavo multiricarica hai la possibilità di utilizzare un'unica presa, un unico alimentatore ma avere tutto ciò che ti serve a portata di mano.

Perfetto per te se ricadi nel caso sopracitato o se ti sposti di continuo ed hai bisogno di ridurre il peso che ti porti dietro al minimo, questo gioiellino diventa tuo con appena 5,99€. Come? Ti colleghi sulla pagina di Amazon e spunti il coupon con un click. Niente compromessi e niente pecche, soltanto l'evoluzione che ti aspetta.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Cavo multiricarica: economico, sicuro, inarrestabile tra le tue mani

Spendere così poco ma portarsi a casa un prodotto eccezionale come questo non può che essere l'affare che concludi oggi. Con ben quattro connettori a tua completa disposizione, davvero rendi le ricariche dei tuoi prodotti tecnologici comode, semplici e istantanee. Infatti se c'è qualcosa di cui non devi preoccuparti è proprio quella di perdere tempo.

In modo particolare, questo cavo ti sorprende anche in termini di qualità visto e considerato che è completamente rinforzato e protetto da un rivestimento di nylon. Non si spezza, non si rovina, non ti lascia sul più bello. I connettori, nello specifico si suddividono in:

una coppia Lightning;

un Type C;

un microSD.

Compatibili con qualsiasi dispositivo tu abbia in mente, supportano la ricarica rapida e tutelano la tua batteria evitando ci possano essere inconvenienti.

Spunta immediatamente il coupon, non perdere questa occasione. Il cavo multiricarica che stavi cercando costa solo 5,99€ ma per pochissimo su Amazon. Con Prime attivo sul tuo account non paghi neanche un euro in più e in pochissimi giorni arriva a casa tua.