Poco più di 10€ per questa velocissima chiavetta USB da 64GB

Se desideri una chiavetta USB che sia compatta, altamente performante e che non ti costringa a svuotare il portafoglio, la SanDisk Ultra Flair da 64GB è l’opzione perfetta. Con velocità di trasferimento fulminee per tutti i tuoi file e una costruzione robusta, rappresenta un equilibrio ideale tra prestazioni e durabilità.

Non perdere questa occasione: completa l’acquisto su Amazon e approfitta di uno sconto speciale del 7%, ottenendo la chiavetta USB SanDisk Ultra Flair da 64GB ad un prezzo di soli 11 euro.

Chiavetta USB SanDisk a prezzo stracciato

La chiavetta SanDisk Ultra Flair da 64GB offre una velocità di trasferimento fino a 150MB/s, permettendoti di copiare i tuoi file in pochissimo tempo: un intero film può essere trasferito in soli 30 secondi. La tua sicurezza è garantita dal software SanDisk SecureAccess, che consente di proteggere i dati con una password. La pendrive è costruita per durare a lungo, con un corpo in metallo satinato che la rende resistente agli urti e alle cadute. Leggera e compatta, si adatta facilmente a qualsiasi tasca o borsa, rendendola facile da trasportare ovunque.

Le unità disponibili sono limitate, quindi non aspettare: salva nel carrello la chiavetta USB SanDisk Ultra Flair da 64GB al miglior prezzo possibile e riceverai il tuo ordine direttamente a casa in pochi giorni.