Il celeberrimo brand indipendente di Xiaomi lo ha confermato: POCO è partner ufficiale – in occasione del PG Nationals Summer Split 2021 – di League of Legends PG Nationals 2021. Una segno concreto a sostegno degli eSports, aspetto fondamentale degli smartphone da gaming del marchio.

POCO insieme a League of Legends PG Nationals 2021

Gli smartphone POCO offrono tanto e non è un gioco di parole: sono device completi, che di concorrenza – nella loro fascia di prezzo – faticano ad averne. Soprattutto, grazie al loro hardware e al software, hanno una naturale vocazione per il gaming da mobile.

Questo basta a spiegare quanto importante sia per il brand, la costruzione di una community di gamer, che apprezzano i prodotti del marchio. Da qui, l'impegno a sostenere gli eSports, che si concretizza proprio con la partnership ufficiale con League of Legends PG Nationals 2021, in occasione del PG Nationals Summer Split 2021.

La competizione partirà il primo giugno e – se lo desideri – potrai seguirla in diretta streaming sul canale Twitch ufficiale di PG Esports. Successivamente, ci saranno turni ogni mercoledì e giovedì mentre la finale si terrà il 7 di agosto.

Andrea Crociani, Brand Manager Italia di POCO, ha commentato così l'interessante collaborazione:

“Gli eSports sono ormai un fenomeno inclusivo, tanto quanto lo è POCO. Abbiamo scelto di supportare League of Legends PG Nationals in qualità di partner ufficiale perché il gaming e gli eSports devono essere casa nostra. Vogliamo posizionare POCO come brand di riferimento per tutti gli appassionati di eSports visto che i nostri smartphone, tra cui l’ultimo POCO M3 Pro 5G, sono prodotti pensati e creati per il pubblico che segue eventi imperdibili come questo.”

