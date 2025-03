POCO Pad è il TABLET ECONOMICO PERFETTO: appena 199€ su eBay con questo COUPON

Immagina poter acquistare un tablet Android con un bel design, un pannello ampio e ad alta risoluzione e con un comparto hardware ideale per i task di tutti i giorni, il tutto a un prezzo super conveniente ed economico.

Ebbene, quest’oggi il modello POCO Pad è in forte sconto su eBay al prezzo di 199€ con il codice coupon “BRAND25“; parliamo di un tablet pronto fin da subito a soddisfare le tue esigenze sotto tutti i punti di vista, nonostante il prezzo di vendita molto conveniente.

Non farti scappare questa promozione di eBay per acquistare POCO Pad a 199€

Infatti, sebbene costi appena 199€, il tablet a marchio POCO ti conquista fin da subito con il bellissimo display ultra-nitido da 12.1″ a risoluzione 2.5K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, luminosità massima di 600 nit e pieno supporto al Dolby Vision per una esperienza visiva al top con colori brillanti, carichi e un punto di nero ricco e profondo.

Sotto il telaio è presente il buon processore octa-core Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, ideale per affrontare una giornata piena di impegni senza alcun tipo di problema; la mega batteria da 10000 mAh, invece, ti accompagna senza fatica lungo un giorno pieno di utilizzo.

Come se non bastasse, POCO Pad monta anche quattro speaker stereo con supporto all’audio Dolby Atmos per sperimentare una qualità audio davvero al top, sia durante la visione di contenuti video ma anche per l’ascolto della musica.

Cosa aspetti? Approfitta subito del coupon eBay “BRAND25” per acquistare il tablet Android a marchio POCO ad appena 199€; prendi al volo questa occasione senza esitazioni.