POCO Pad (8/256 GB) è il best buy dei tablet Android: costa 205€

Il Poco Pad è una delle novità più recenti del mercato dei tablet Android e, grazie all’offerta in corso su eBay e al nuovo codice sconto BRAND24, da aggiungere alla pagina di pagamento, è ora disponibile con un prezzo scontato di 205 euro. Il tablet è acquistabile anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. L’offerta è disponibile qui di sotto.

POCO Pad: è il tablet da comprare oggi

Il POCO Pad ha tutto quello che serve a chi è alla ricerca di un tablet di qualità, con un rapporto qualità/prezzo davvero elevato. Tra le specifiche tecniche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, chip che, per la fascia di prezzo, rappresenta la scelta giusta, garantendo potenza ed efficienza senza pari in questo segmento di mercato.

Il display è da 12,1 pollici con pannello IPS LCD con risoluzione di 2,5K e refresh rate di 120 Hz. Ci sono poi 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che una batteria da 10.000 mAh con ricarica rapida da 33 W. Il sistema operativo è Android 14 con Hyper OS. Il tablet è dotato di connettività Wi-Fi e quattro speaker audio.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto BRAND24 è ora possibile acquistare il POCO Pad con un prezzo scontato di 205 euro e con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi tramite PayPal. L’offerta è disponibile premendo sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.