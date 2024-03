POCO M6 Pro, che prezzo! Su eBay lo paghi solo 160€

Il Poco M6 Pro 4G è uno smartphone di fascia media con specifiche tecniche e caratteristiche che lo rendono competitivo nel suo segmento di mercato. Equipaggiato con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, questo dispositivo promette prestazioni fluide e ampio spazio per applicazioni, foto, e video.

Attualmente è in fortissimo sconto su eBay, dove può essere tuo a solamente 160,20€. Per riscattare questo prezzo speciale, non dovrai fare altro che inserire il codice sconto “PIT10PERTE2024”.

Il processore MediaTek Helio G99-Ultra, costruito con tecnologia a 6nm, offre un equilibrio tra potenza ed efficienza energetica, supportando un utilizzo intensivo senza compromettere l’autonomia della batteria.

Uno dei punti di forza principali del POCO M6 Pro 4G è il suo display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che assicura un’esperienza visiva fluida e dettagliata, ideale per il gaming e la visione di contenuti multimediali. La luminosità del display può raggiungere picchi di 1300 nits, garantendo una buona leggibilità anche sotto la luce diretta del sole.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo è dotato di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 64 MP supportato da stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP, offrendo versatilità nelle riprese e la possibilità di catturare immagini dettagliate in diverse condizioni di luce.

La batteria da 5000 mAh garantisce un’ottima durata, con la possibilità di ricarica rapida a 67W che permette di ricaricare completamente il telefono in circa 44 minuti, una caratteristica apprezzabile per chi necessita di ridurre i tempi morti dovuti alla ricarica.

Il Xiaomi POCO M6 Pro 4G si distingue per il suo display di qualità, le prestazioni solide garantite dal processore MediaTek Helio G99-Ultra, e la sua versatilità fotografica, posizionandosi come una scelta valida per gli utenti alla ricerca di uno smartphone completo e affidabile a un prezzo competitivo. Non perdere questa offerta e acquistalo a soli 160€!