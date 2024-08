POCO M6 Pro (8/256 GB): in offerta a 160€ è il low cost da prendere

Il POCO M6 Pro è lo smartphone giusto da prendere per chi è alla ricerca di un modello di qualità a un prezzo contenuto. Con l’offerta eBay e il codice sconto XIAOMIAGO24, infatti, lo smartphone di POCO è ora acquistabile al prezzo scontato di 160 euro, scegliendo la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate senza interessi con PayPal e lo smartphone ha 2 anni di garanzia.

POCO M6 Pro: tanta qualità a prezzo contenuto

Il POCO M6 Pro è uno smartphone low cost che mette a disposizione degli utenti un comparto tecnico completo. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che con una luminosità di picco di 1.300 nits.

Lo smartphone ha il SoC MediaTek Helio G99 Ultra che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM, 256 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Tra le specifiche troviamo una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 64 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con HyperOS.

Grazie all’offerta eBay in corso in questo momento e al codice sconto XIAOMIAGO24, è ora possibile acquistare il POCO M6 Pro 8/256 GB con un prezzo scontato di 160 euro e con la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia ed è acquistabile premendo sul box qui di sotto.