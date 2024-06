POCO M6 da 128GB, fotocamera da 108 MP e ricarica a 33W tuo a 149€

Vuoi acquistare uno smartphone dalle ottime prestazioni, con una batteria bella grande, un display generoso e una fotocamera spettacolare? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello POCO M6 a soli 149,90 euro, anziché euro.

Si tratta di un esclusiva Amazon a tempo limitato e quindi dovrei essere veloce. Grazie a questo sconto del 12% oggi puoi risparmiare ben 20 euro su uno degli ultimi modelli di fascia bassa di questo brand. Nonostante sia un entry level si presenta con delle ottime prestazioni che non deludono affatto. E tra l’altro se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 29,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

POCO M6: l’entry level che non delude e costa niente

Sicuramente possiamo dire che il rapporto qualità prezzo di POCO M6 è uno dei migliori sul mercato. Nonostante il costo basso si presenta con un bellissimo display FHD+ da 6,79 pollici e una frequenza di aggiornamento veloce a 90 Hz. Ha una super batteria da 5.030 mAh che si ricarica velocemente grazie a un caricatore da 33 W.

Possiede una straordinaria fotocamera con sensore principale da 108 MP che ti permetterà di immortalare i tuoi momenti migliori rendendoli magici. Ha il potente processore MediaTek Helio G91-Ultra supportato in questa versione da 6 GB di RAM e uno spazio di archiviazione da 128 GB.

Fai presto perché come ti dicevo è un’offerta tempo e quindi scadrà momenti. Perciò per non rimanere in mano con un pugno di mosche vai subito su Amazon e acquista il tuo POCO M6 a soli 149,90 euro, anziché euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.