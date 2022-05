POCO M4 Pro, super batteria da 5000mAh a prezzo FOLLE su Amazon

L’offerta Amazon di oggi su POCO M4 Pro sottolinea ancora una volta quanto molto spesso non sia necessario spendere svariate centinaia di euro per avere tra le mani uno smartphone giovanile, con un bel design, in grado di garantirti una buona esperienza di utilizzo e con una batteria di lunghissima durata.

Infatti, ad appena 194€, lo smartphone del colosso cinese rappresenta una tra le migliori soluzioni a cui affidarsi in questo momento.

POCO M4 Pro è tuo a un prezzo ridicolo con questa offerta di Amazon

Frontalmente è presente un ampio pannello AMOLED da 6.43 pollici ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 90 Hz; queste sigle e questi numeri indicano che il pannello è ideale per qualsiasi operazione, anche il gaming, e normalmente è possibile trovarlo solo su device con un prezzo ben maggiore. Sotto la scocca è presente un processore MediaTek di ultimissima generazione con un 6 GB di RAM e 128 GB, mentre la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W ti assicura lunghe ore di utilizzo a fronte di pochi minuti di ricarica.

POCO M4 Pro è uno smartphone che saprà soddisfarti anche dal punto di vista fotografico. Il modulo posteriore, infatti, è costituito da tre sensori con il principale da 64 MP con tecnologia IA (Intelligenza Artificiale) per migliorare automaticamente la qualità delle foto e dei video.

Cosa stai aspettando? Acquista subito lo smartphone di POCO ora che è disponibile su Amazon a un prezzo molto vantaggioso; sin dal primo utilizzo ti renderai conto per quale motivo è considerato uno tra i migliori smartphone di fascia media.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.