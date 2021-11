POCO M4 Pro 5G: caratteristiche e prezzo

POCO M4 Pro 5G è il nuovo smartphone di fascia media dell'azienda cinese che racchiude al suo interno tutto ciò che un utente chiede da un dispositivo 5G di fascia media.

Caratteristiche POCO M4 Pro 5G

Con un design raffinato, bello da vedere, giovanile e con accenti da vero top di gamma, il dispositivo POCO può contare su una scheda tecnica completa e in grado di appagarvi fin dal primo avvio. Frontalmente il display da 6.6 pollici a risoluzione Full HD+ da 1080 x 2400 pixel si spinge a una frequenza di aggiornamento a 90 Hz con frequenza di campionamento a 240 Hz, il vetro Gorilla Corning Glass 3 lo protegge da graffi e urti (di piccola entità), mentre la luminosità pari a 450 nits offre una perfetta leggibilità in qualsiasi condizione di luce.

Le performance di alto livello sono garantite dal processore MediaTek Dimensity 810 con GPU Mali-G57 MC2, mentre la RAM LPDDR4x da 4/6 GB e lo storage da 64/128 GB di tipo UFS 2.2 si occupano di avviare le applicazioni senza lag o tentennamenti. Per POCO la componente multimediale è al centro di un'esperienza di utilizzo al top, motivo per cui POCO M4 Pro 5G può contare su un modulo fotografico costituto da un sensore principale da 50 MP, sensore da 50 MP + 8 MP AI camera e un sensore ultra grandangolare da 8 MP – il sensore frontale è da 16 MP.

“La serie M rappresenta innegabilmente lo smartphone perfetto per i giovani utenti che cercano il massimo della qualità e, con l'ultimo POCO M4 Pro 5G, abbiamo superato di gran lunga le loro aspettative“, sottolinea Kevin Qiu, Head of POCO Global. “Con una serie di nuove feature, che includono performance più elevate e la ricarica veloce 33W Pro, ad oggi, POCO M4 Pro 5G è senza dubbio il miglior telefono pensato per l'intrattenimento di questa serie.”

Inoltre, lo smartphone POCO può contare su una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W (il caricabatterie è presente in confezione), speaker stereo, jack audio da 3.5 mm, IR Blaster, connettività 5G, NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi e Android 11 con la personalizzazione MIUI 12.5.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone POCO sarà acquistabile su po.co nelle colorazioni POCO Yello, Power Black e Cool Blue a partire dalle ore 00:00 dell'11 novembre al prezzo di 229,90 euro nella versione 4+64 GB e 249,90 euro per la variante 6+128 GB. Nelle prime 24 ore, grazie all'iniziativa Early Bird Price, potrete acquistare lo smartphone a 199,90 euro per la versione 4+64 GB e 219,90 euro per quella 6+128 GB.