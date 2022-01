POCO M4 Pro 4G sarà il rebrand di questo device Redmi?

A inizio novembre dello scorso anno POCO M4 Pro 5G veniva presentato come un device economico e bilanciato, e in queste ore un inedito rumor svela che l'atteso modello POCO M4 Pro 4G potrebbe presentarsi come un semplice rebrand di un device Redmi fresco di presentazione. Infatti, come viene sottolineato da Xiaomiui, il modello POCO M4 Pro 4G è stato scovato all'interno della MIUI con il nome in codice “Fleur” e con il codice prodotto 2201117PG; scavando un po' più a fondo, si è scoperto che lo stesso nome in codice appartiene anche a Redmi Note 11S annunciato appena qualche ora fa.

POCO M4 Pro 4G è il rebrand di Redmi Note 11S?

Gli utenti POCO non dovrebbero rimanere shoccati da questa notizia considerando che molti device del brand sono effettivamente versioni rebrand o leggermente modificate di altri smartphone Redmi – con pochissime eccezioni che si contano sulle dita di una mano. Notoriamente questi smartphone arrivano sul mercato con un prezzo di listino ancora più aggressivo di quelli presentati da Redmi, motivo per cui è probabile che POCO M4 Pro 4G avrà qualche similitudine con Redmi Note 11S ma forse monterà un hardware leggermente meno spinto.

Non ci sono ancora indicazioni circa la finestra di lancio di POCO M4 Pro 4G, ma è probabile che sarà inizialmente esclusiva di alcuni Paesi del Sudest asiatico.