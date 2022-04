POCO M4 5G si mostra per la prima volta, ma sa di già visto

A seguito dei primi leak circa le informazioni base di POCO M4 5G, un nuovo smartphone di fascia media di POCO, in queste ore è stata pubblicata una immagine (piuttosto di bassa qualità) che mostrerebbe per la prima volta il probabile design del nuovo device del colosso cinese.

Atteso come fratello dei già annunciati POCO M4 Pro 4G e POCO M4 Pro 5G, ci sono importanti rumor che indicano come POCO M4 5G non sia altro che una versione rebrandizzata dello smartphone Realme Note 11E 5G presentato in Cina lo scorso mese.

Un leak mostra per la prima volta il design di POCO M4 5G

Dicevamo, sebbene l’immagine sia di qualità molto bassa considerando gli standard moderni, il device mostra chiaramente un design del modulo fotografico posteriore in linea con il resto degli smartphone della serie M di POCO. È perfettamente riconoscibile il bandone posteriore che, oltre ad offrirsi come appoggio per il modulo fotografico, mostra a caratteri cubitali il branding dell’azienda.

Secondo gli ultimi rumor POCO M4 5G monterà un display LCD IPS da 6.58 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e una fotocamera punch hole da 5 MP, mentre sul retro il modulo principale dovrebbe montare un sensore principale da 50 MP e un sensore secondario da 2 MP per foto macro.

Sotto la scocca è molto probabile che troverà posto il processore MediaTek Dimensity 700 quasi certamente accompagnato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di spazio interno; per quanto riguarda la batteria, invece, si parla di un ipotetico modulo da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W.

Insomma: POCO M4 5G sarà con tutta probabilità uno dei tanti device di fascia media della serie M. POCO potrebbe piazzare il device a un prezzo molto competitivo per svettare tra tutti gli altri buoni smartphone di fascia media che sono stati presentati in questi primi mesi del 2022.