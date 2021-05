Poco M3 Pro 5G è in offerta su Amazon a soli 159,00€. Il ribasso del 20% produce uno sconto effettivo di 40,00€ che rende l'acquisto un affare.

Uno smartphone economico ma valido: POCO M3 Pro 5G

Il design ricercato rende Poco M3 Pro 5G uno smartphone elegante e dalle linee semplici. Nella colorazione Cool Blue risalta subito alla vista non passando inosservato e rappresentano un device esteticamente appagante.

La visione dei contenuti è resa immersiva e ampia da un Dot Display con ampiezza di 6.5 pollici. La risoluzione Full HD+ è garante di immagini nitide e di ottima qualità. Inoltre le cornici estremamente sottili amplificano il risultato finale.

Il processore montato è un MediaTek Dimensity 700 che viene abbinato a ben 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione. Tali caratteristiche permettono allo smartphone di essere fluido nelle sue funzioni.

Per quanto riguarda il comparto fotografico è presente una tripla camera posteriore. L'obiettivo principale ha una risoluzione di 48 megapixel mentre le altre due lenti permettono di scattare in versione macro e di profondità. La fotocamera frontale, invece, vanta una lente da 8 megapixel.

Il device è caratterizzato anche da un'ampia batteria da 5000mAh che assicura un'autonomia longeva. La ricarica, poi, avviene in modalità rapida a 18W.

Tra le altre features, infine, non sono da sottovalutare la registrazione di video in slow motion, 4K e il suo essere Dual SIM 5G.

POCO M3 Pro 5G è acquistabile su Amazon a soli 159,00€ nella colorazione Cool Blue. Il dispositivo è idoneo al programma di rateizzazione di CreditLine di Confidis.

