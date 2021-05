I render dell’atteso Xiaomi POCO M3 Pro 5G – che dovrebbe essere lanciato a livello globale il 19 maggio – sono trapelati da pochissimo in Rete.

POCO M3 Pro 5G: render

Il celebre tipster Ishan Agarwal ha postato poco fa un tweet che mostra le fattezze del POCO M3 Pro 5G: si tratterebbe del presunto render del design ufficiale dell’imminente smartphone del sub brand di Xiami, la cui presentazione ufficiale è attesa per il 19 di maggio.

Come si può evincere dall’immagine di seguito, il telefono mostra un display con un foro posizionato nella parte superiore e centrale del pannello, una configurazione a tripla fotocamera sul retro con quello che sembra un flash a doppio LED. Ma non è finita, dato che il rende ci rivela anche la presenza di uno scanner di impronte digitali montato lateralmente e della scritta 5G incisa sul pannello posteriore del terminale, in basso a sinistra.

Continuando ad osservare l’immagine, notiamo che il POCO M3 Pro 5G godrà di un design unico con finitura a doppia tonalità: lo smartphone, infatti, mostra sul retro una striscia rettangolare di colore nero che copre l’intero modulo dedicato alla fotocamera, oltre al nome del marchio POCO impressa su di essa. Il dispositivo, infine, è mostrato nelle varianti di colore blu, giallo e nero e con un fattore di forma piuttosto sottile.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, pare che il primo telefono di fascia media di POCO a supportare la connettività 5G sarà equipaggiato con la CPU Dimensity 700. Per conoscere il resto delle caratteristiche, restate sintonizzati: nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli.

Xiaomi

Smartphone