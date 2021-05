Appena presentato, Xiaomi POCO M3 Pro 5G puoi già averlo in super offerta da Aliexpress con il nostro codice sconto: si parte da appena 140€ circa. Spedizioni rapide e gratis, ma scorte super limitate. Ecco come approfittarne.

POCO M3 Pro 5G in super sconto

Uno smartphone eccezionale, che mette insieme prezzo e prestazioni. Sotto la scocca, il potente processore MediaTek Dimensity 700, supportato da 4/6GB di RAM e 64/128GB di storage interno di tipo UFS 2.2. Sul frontale, un eccezionale display da 6,5″ con risoluzione FHD+ e un refresh rate dinamico che arriva a 90Hz (passando in automatico a 60Hz, 50Hz e 30Hz). In un piccolo foro, alloggiato in alto al centro, c'è la selfie camera da 8MP. A protezione della parte anteriore, un vetro Gorilla Glass di terza generazione.

L'autonomia energetica è garantita da un'ampia batteria da 5000 mAh, che offre più di un giorno di utilizzo, affiancata da un sistema di ricarica rapida da 18W. Nonostante questo, il device è comunque sottile e leggero.

Sul posteriore, c'è un comparto fotografico composto da 3 sensori, con il principale da 48MP, uno secondario da 2MP per le macro e un terzo – sempre da 2MP – per la profondità di campo.

Come anticipato, non manca il supporto alla connettività 5G di tipo Dual SIM e c'è anche l'NFC e il jack audio da 3,5 millimetri.

Per portare a casa questo gioiellino in sconto a partire da 130€, devi approfittare della promozione di lancio i POCO M3 Pro 5G organizzata sullo store ufficiale su Aliexpress. Ecco come fare:

collegati all'inserzione ufficiale e scegli l'edizione che preferisci (4/64GB a circa 140€ invece di 199€ dopo lo sconto oppure 6/128GB a circa 195€ invece di 229€);

inserisci il codice sconto “10M3PRO” prima di effettuare il pagamento, così da ottenere il prezzo migliore.

La promozione è valida dal 20 maggio alle 23.59 del 21 dello stesso mese: hai solo 48 ore per avere il nuovissimo POCO M3 Pro 5G a prezzo bassissimo. Le spedizioni, dallo store ufficiale, sono assolutamente gratuite e da magazzino europeo. Attenzione però: scorte limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone