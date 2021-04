Il POCO M3 è una delle migliori scelte tra gli smartphone entry level in commercio, oggi si trova in offerta su Amazon a 129€. Lo sconto del 28% corrisponde ad un risparmio di oltre 50 euro rispetto al prezzo di listino.

Con un design semplice ed elegante, POCO M3 vale molto di più di quello che costa, con un ampio display FullHD+ da 6,53 pollici che lascia spazio alla fotocamera selfie da 8MP, racchiusa in una sottile tacca a forma di goccia. La dotazione hardware consta di un SoC Qualcomm Snapdragon 662, 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Ad oggi non è possibile trovare di meglio ad un prezzo così basso, il rapporto qualità/prezzo rende POCO M3 a tutti gli effetti un vero e proprio best buy.

Il comparto fotografico contribuisce al design posteriore, la finitura lucida contrasta con l’effetto opaco e “gommato” della scocca, disponibile in versione nera o nella stravagante colorazione gialla. La fotocamera principale da 48MP è accompagnata da un’ottica macro e da un sensore di profondità, utile a scontornare il soggetto e generare il celebre effetto bokeh.

Oggi è possibile acquistare POCO M3 in offerta su Amazon a 129€, uno dei prezzi più bassi di sempre per lo smartphone di fascia bassa dal miglior rapporto qualità/prezzo.

