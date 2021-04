POCO M3 è lo smartphone entry level della società nata sotto l’ala protrettrice di Xiaomi, oggi questo modello è in offerta su Amazon a 129€. Si tratta del prezzo più basso di sempre con sconto del 28% e oltre 50 euro di risparmio effettivo.

Malgrado sia costruito in policarbonato, il retro di questo M3 appare semplice ed elegante, anche grazie al contrasto tra la scocca opaca e la finitura lucida del comparto fotografico. Sul frontale abbiamo un display FullHD+ da 6,53 pollici che lascia spazio alla fotocamera selfie da 8MP, racchiusa in una sottile tacca a forma di goccia.

La fotocamera principale da 48MP è accompagnata da un’ottica macro e da un sensore di profondità, utile a scontornare il soggetto e generare il celebre effetto bokeh.

La dotazione hardware è caratterizzata da un SoC Qualcomm Snapdragon 662, 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Ad oggi non è possibile trovare di meglio ad un prezzo così basso, il rapporto qualità/prezzo rende POCO M3 a tutti gli effetti un vero e proprio best buy.

Oggi POCO M3 in versione 4/128GB si trova in offerta su Amazon a 129€, il minimo storico sulla celebre piattaforma di e-commerce. Non manca la spedizione espressa Prime, con consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

