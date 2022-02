POCO intende lanciarsi in una nuova avventura: smartwatch in arrivo?

Sulla base delle informazioni diffuse dal leaker Piyush Bhasarkar, supportate anche dall'informatore Mukul Sharma, POCO sarebbe a lavoro sul suo primo smartwatch. Si tratterebbe di una novità assoluta per l'azienda cinese.

Nuovo smartwatch POCO all'orizzonte?

Tramite un recente post condiviso su Twitter, Piyush Bhasarkar sottolinea di aver individuato il certificato per uno smartwatch POCO sulla piattaforma russa EEC (di cui riportiamo uno screenshot):

Purtroppo, la certificazione riportata sul sito della CEE non fornisce molte informazioni circa la scheda tecnica dell'orologio smart. Dal sito osserviamo che il potenziale smartwatch POCO è stato registrato con il numero di modello M2131W1 e, salvo cambiamenti improvvisi, dovrebbe essere prodotto dalla 70mai Co. Ltd., un'azienda con sede a Shanghai che fa parte dell'ecosistema IoT di Xiaomi.

Inoltre, non si hanno notizie circa le tempistiche necessarie perché l'indossabile faccia il suo esordio sul mercato, né tantomeno sono trapelate indiscrezioni circa la disponibilità in Europa. Ancora tutto decisamente campato in aria ma, senza alcun tipo di dubbio, la presenza di questa certificazione individuata dal leaker conferma quanto lo smartwatch POCO sia una realtà di prossimo arrivo e non più soltanto una voce di corridoio.