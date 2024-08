POCO F6 Pro, con il codice è tuo ad un prezzo wow: Snapdragon 8 e 12GB di RAM

Tutta la potenza del chipset Snapdragon 8 Gen 2 ad un prezzo che non puoi farti scappare. Il POCO F6 Pro è in offerta su eBay: usando il codice sconto “XIAOMIAGO24”, lo paghi solo 369,58€. Un rapporto prestazioni-prezzo davvero impressionante.

Ma non finisce qui: come sempre ti ricordiamo che, su eBay, è possibile spezzare la somma da pagare in tre rate mensili. Non dovrai fare altro che scegliere PayPal come metodo di pagamento e, dunque, selezionare l’apposita opzione. Insomma, oggi lo pagheresti solo 123,19€.

Il POCO F6 Pro è uno smartphone di fascia alta che offre specifiche impressionanti a un prezzo molto competitivo. Alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 2, il dispositivo garantisce prestazioni eccezionali, rendendolo ideale per giochi, multitasking e altre attività intensive. La versione disponibile su eBay, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Il display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione WQHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz garantisce immagini nitide e fluide, perfette per la visualizzazione di contenuti multimediali e il gaming. Il POCO F6 Pro supporta 120W HyperCharge, che permette di ricaricare con una velocità impressionante la batteria da 5000 mAh, estendendo l’uso del dispositivo per l’intera giornata con pochi minuti di ricarica.

Dal punto di vista fotografico, il POCO F6 Pro non delude, con una fotocamera principale da 50 MP con sensore Light Fusion e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), che permette di scattare foto di alta qualità sia in condizioni di buona che di scarsa illuminazione. Completano il comparto fotografico un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Con l’attuale offerta su eBay, utilizzando il codice sconto “XIAOMIAGO24”, puoi acquistare il POCO F6 Pro a soli 369,58€. In questa fascia di prezzo, non ha rivali.