POCO F6 è in offerta: è lui il re della fascia media (-182€)

Il POCO F6 è uno dei migliori smartphone sul mercato, con un rapporto qualità/prezzo molto interessante e oggi ancora più conveniente grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto PIT10PERTE2024, da aggiungere al momento del pagamento. Grazie all’offerta in corso, lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 317 euro, invece di 499 euro, con uno sconto di 182 euro e con possibilità di pagamento in 3 rate con PayPal.

Si tratta di un’offerta ottima, considerando anche la presenza dello Snapdragon 8s Gen 3, un chip in grado di tenere testa anche ai più recenti top di gamma in termini di performance. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

POCO F6: un vero best buy per la fascia media

Il POCO F6 ha tutte le carte in regola per essere considerato come un vero e proprio punto di riferimento della fascia media. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a cui si affiancano 12 GB di RAM e 512 GB di storage. C’è poi una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 90 W. Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il POCO F6 al prezzo scontato di 317 euro. Lo sconto è ottenibile grazie al codice PIT10PERTE2024, da aggiungere al momento del pagamento. Grazie all’offerta in corso è possibile risparmiare 182 euro rispetto al listino. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 3 rate con PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.