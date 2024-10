POCO F6 con Snapdragon 8s Gen 3 al minimo su Amazon: è il mid-range da scegliere

Il POCO F6 è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo minimo storico sullo store, diventando, sempre di più, la scelta giusta per gli utenti alla ricerca di un modello di fascia media in grado di offrire prestazioni eccellenti, grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Sfruttando la promo in corso, il POCO F6 è ora disponibile al prezzo scontato di 329 euro nella versione venduta e spedita da Amazon. L’offerta è disponibile di seguito.

POCO F6: un vero affare tra i mid-range

Il POCO F6 è un ottimo mid-range, completo e potente. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è, invece, il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, con 8 GB di RAM e 256 GB di storage (ma con 30 euro in più c’è la versione 12/512 GB). Da notare anche una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 67 W, e il sistema operativo Android 14 con Hyper OS e 3 major update.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il POCO F6 al prezzo scontato di 329 euro. Lo smartphone è venduto direttamente da Amazon ed è acquistabile tramite il box riportato qui di sotto. Per chi cerca un mid-range di qualità, l’offerta di Amazon è quella giusta. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.