POCO F6 con Snap 8s Gen 3: minimo storico per il mid-range su Amazon | BEST BUY

Il POCO F6 è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al nuovo prezzo minimo storico. Grazie alla promo in corso, infatti, lo smartphone di POCO, dotato dell’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, è ora disponibile al prezzo scontato di 319 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. L’offerta è disponibile di seguito.

POCO F6: un affare tra i mid-range

La scheda tecnica di POCO F6 comprende un display Flow AMOLED con diagonale di 6,7 pollici e risoluzione Full HD+ oltre che con refresh rate massimo di 120 Hz. Lo smartphone ha il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, una garanzia assoluta in termini di prestazioni. Ci sono, inoltre, 8 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 4.0 oltre a una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 90 W.

Si tratta, quindi, di un ottimo mid-range, ideale per gli utenti alla ricerca di prestazioni elevate ma con una spesa nettamente inferiore rispetto a quella dei modelli top di gamma. Il rapporto qualità/prezzo, con l’offerta di oggi, è davvero ottimo e rende lo smartphone di POCO la scelta giusta nella fascia media.

