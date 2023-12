POCO F5: prezzo REGALATO sul Mi Store

Anche sul Mi Store sono arrivate le Offerte di Natale con tantissimi sconti eccezionali da prendere al volo. Oggi, a un prezzo regalato, acquisti il POCO F5! Non perdere altro tempo, mettilo subito in carrello a soli 379,90 euro, invece di 429,90 euro. Grazie ai suoi 8GB di RAM tutto è estremamente fluido, anche in multitasking. Potendo sfruttare i suoi 256GB di ROM non hai problemi di archiviazione né tanto meno di installazione app e giochi.

POCO F5: lo smartphone definitivo costa ancora meno

Prezzo sorprendente per il POCO F5 con le Offerte di Natale sul Mi Store. Approfittane subito perché così facendo ottieni uno smartphone definitivo con il processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 e un display AMOLED Flow da 120Hz. La tripla fotocamera principale da 64MP con OIS è perfetta per immortalare i tuoi ricordi più belli senza differenza tra la notte e il giorno. Grazie alla sua potente batteria da 5000 mAh ottieni fino a 14 ore di riproduzione video.

Acquistalo subito a soli 379,90 euro, invece di 429,90 euro. Approfitta anche della possibilità di pagare in 3 rate a Tasso Zero sul Mi Store. Devi semplicemente selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare “Paga in 3 Rate“. In questo modo avrai un mini finanziamento molto comodo per pagare un po’ alla volta il tuo ordine approfittando dell’offerta immediata.

