POCO F5: nuovo MINIMO STORICO per il Black Friday di Amazon, è un AFFARE

Il POCO F5 diventa sempre di più il mid-range da comprare: con la nuova offerta Amazon per il Black Friday, infatti, lo smartphone di Xiaomi è ora disponibile al prezzo scontato di 329 euro per la variante 8+256 GB oppure al prezzo di 359 euro per la variante da 12+256 GB. Si tratta di nuovi minimi storico per lo smartphone. Per accedere alle offerte basta cliccare sul box qui di sotto:

POCO F5: minimo storico su Amazon

Il POCO F5 è uno degli smartphone di riferimento per la fascia media del mercato. Dotato del potente SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, infatti, il mid-range di POCO è dotato anche di un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120Hz, oltre che di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 Megapixel. C’è anche una batteria da 5.000 mAh.

Con la nuova offerta Amazon per il Black Friday è possibile acquistare il POCO F5 al prezzo scontato di 329 euro per la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage oppure al prezzo scontato di 359 euro con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Entrambe le versioni rappresentano un minimo storico. Per accedere all’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto e poi scegliere la versione da acquistare dello smartphone di POCO.

