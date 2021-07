In queste ore, Xiaomi ha confermato ufficialmente quelle che saranno le colorazioni ufficiali del nuovo POCO F3 GT. L'azienda ha iniziato a spoilerare dettagli relativi al suddetto dispositivo; pensiamo alla data di debutto per il mercato indiano.

POCO F3 GT: arriverà in grigio e in nero

La scorsa settimana, invece, ha rivelato che il device avrà un telaio in lega di alluminio serie 7000 presente sotto la scocca. Ora, l'azienda ha mostrato al mondo quelle che saranno le colorazioni del suddetto smartphone.

Oggi, POCO India ha indicato le seguenti colorazioni: Lunar Silver, Greyish Silver, Gunmetal Silver, Carbon Black, Predator Black, Astral Black, Asteroid Black, Predator Black, Shiny Silver, Lake Blue Silver, Darksky Black o Midnight Black e ha chiesto agli utenti di screenshot i nomi delle due varianti colore. Successivamente, ha confermato che POCO F3 GT sarà disponibile in Gunmetal Silver e Predator Black.

Diversi rapporti hanno rivelato che il POCO F3 GT sarà una versione ribrandizzata del Redmi K40 Gaming Edition, che ha debuttato in Cina alcuni mesi fa. Così come il K40 Gaming, anche questo modello sarà disponibile nei colori nero e grigio. Il retro in vetro della F3 GT ha una finitura opaca anti-impronta e antiriflesso. La società ha anche rivelato la scorsa settimana che sarà dotata di pulsanti trigger per il gaming.

Specifiche tecniche (RUMOR)

Il POCO F3 GT dovrebbe arrivare con un display OLED FHD + 120Hz da 6,67 pollici, uno snapper frontale da 16 megapixel e una tripla lente con main camera da 64 megapixel. Il telefono offrirà altre specifiche come il chip Dimensity 1200, fino a 12 GB di RAM LPDDR4x, fino a 256 GB di memoria UFS 3.1 e una batteria da 5.065 mAh con supporto alla fast charge cablata da 33 W.

