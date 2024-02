Poco C65 in offerta: grandi prestazioni ad un prezzo imperdibile

Il Poco C65 è uno smartphone che offre un’esperienza fluida e coinvolgente grazie al suo potente processore MediaTek Helio G85 e alla GPU Mali-G52. Questa combinazione assicura prestazioni bilanciate e un’esperienza di intrattenimento senza intoppi, ideale per il gaming, la navigazione web e la visualizzazione di contenuti multimediali. Oggi è in offerta su Amazon a solamente 149€, grazie ad un generoso sconto sul suo normale prezzo di listino.

Con un ampio display da 6.74″ HD+, il POCO C65 offre una visione immersiva che ti permette di goderti al meglio i tuoi contenuti preferiti. Inoltre, il display offre una protezione avanzata per gli occhi, garantendo una visione confortevole anche per sessioni di utilizzo prolungate.

La fotocamera principale da 50MP del POCO C65 utilizza la tecnologia di binning dei pixel 4-in-1 per una maggiore sensibilità alla luce, assicurando immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera supporta inoltre diverse modalità, come la modalità notturna e i filtri per la fotocamera, per esprimere al meglio la tua creatività fotografica.

In termini di memoria e archiviazione, il POCO C65 offre un’elevata flessibilità. Supporta fino a 1TB di memoria espandibile e offre la possibilità di estendere la RAM fino a 16GB con 8GB di RAM aggiuntiva, garantendo ampio spazio per salvare tutti i tuoi contenuti preferiti, dai video alle foto, alla musica e ai giochi.

Infine, la batteria da 5000mAh del POCO C65 assicura una lunga durata durante un’intera giornata di utilizzo. Inoltre, supporta la ricarica rapida da 18W tramite USB Type-C, permettendoti di ricaricare velocemente il dispositivo quando necessario, senza interruzioni nell’utilizzo quotidiano. Non farti scappare questa offerta di Amazon e acquistalo subito ad un prezzo imbattibile!

