Pluto TV in Italia: 40 canali in streaming GRATIS, come usarlo

Finalmente ci siamo, Pluto TV sbarca anche in Italia e si può già utilizzare. Si tratta della piattaforma di contenuti in streaming – sia in diretta che on demand – che può essere utilizzata in modo completamente gratuito, da qualsiasi utente e senza vincolo di registrazione. Ecco come iniziare a usarla.

Pluto TV sbarca in Italia: come si usa

Non c'è trucco, non c'è inganno: la piattaforma della quale sto per raccontarti è davvero completamente gratuita. Puoi fruire di un totale di 40 canali e una libreria di serie TV, film, show di intrattenimento e documentari. Per ogni sezione, diversi generi fra i quali scegliere. La libreria dà spazio anche ai bambini, allo sport e alla musica, con una serie di canali specifici dedicati.

Dietro Pluto TV non c'è naturalmente un'organizzazione no profit: gli introiti ci sono, ma non arrivano da un abbonamento pagato dagli utenti. È la pubblicità, che capiterà di guardare durante gli show che stai seguendo, a finanziare la piattaforma, permettendoti di fruirne in modo gratuito.

La domanda sorge spontanea: di che qualità sono questi contenuti, considerando che sono offerti in modo completamente gratuito? La risposta sorprende: buona qualità. Provare per credere.

Per testare subito la piattaforma puoi collegarti sul portale ufficiale e iniziare a spulciare il catalogo e i canali, alla ricerca di qualcosa che ti incuriosisce. Oppure, puoi scaricare l'apposita applicazione su smartphone, tablet e dispositivi Android TV. La stessa è infatti disponibile per Android e iOS e permette lo streaming sfruttando un Chromecast, se lo possiedi.

A questo punto, ora che Pluto TV è in Italia ed è gratis, non resta che provare la piattaforma.