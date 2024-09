Su Pluto TV arriva FIFA+ il nuovo canale di calcio streaming gratis

Gli amanti del calcio saranno felici di sapere che un nuovo canale in streaming, ricco di partite e contenuti sportivi, è ora disponibile gratis. Stiamo parlando di FIFA+ che viene trasmesso a titolo del tutto gratuito sulla piattaforma Pluto TV, il cui proprietario è Paramount.

L’unico compromesso è la presenza di pubblicità, ma tutti i contenuti trasmessi sono completamente gratuiti. Una bella notizia che arriva proprio nei giorni in cui la Serie A sta facendo guerra a IPTV e Pezzotto. Si tratta di un passo in avanti verso chi non può o non vuole spendere per un abbonamento.

Tutti gli appassionati di calcio potranno così accedere a un’infinità di contenuti a tema costantemente trasmessi e disponibili in streaming. Si contano circa 40 mila partite disponibili ogni anno, sia in diretta che on demand. Grazie a FIFA+ su Pluto TV, il nuovo canale di calcio in streaming gratis, è possibile vedere:

Coppa del Mondo Femminile 2024 Under 20 ;

; Campionati Nazionali ;

; contenuti di archivio dei grandi eventi sportivi;

dei grandi eventi sportivi; film e documentari a tema.

Come vedere FIFA+, il canale di calcio streaming gratis

Per vedere FIFA+, il canale di calcio streaming gratis, è molto semplice. Puoi collegarti al sito ufficiale di Pluto TV o scaricare la sua app multi-device disponibile per tutti i sistemi operativi, anche smart TV. Una volta scaricata e installata l’applicazione cerca il canale FIFA+ nella categoria sport o dalla barra di ricerca. L’app è disponibile per:

Amazon Fire TV

Android

Android TV

iOS

LG WebOS

Philips Saphi

PlayStation 4 e 5

Samsung Tizen OS

tvOS

Xbox

Attualmente è possibile seguire le trasmissioni in onda live streaming con pubblicità. Tuttavia, al momento non è ancora disponibile l’archivio on demand con i contenuti da guardare quando vuoi. Probabilmente ci vorrà un po’ di tempo prima che questa funzionalità sia aggiunta all’offerta di intrattenimento, ma contiamo che non manchi molto tempo.

Il calendario dei prossimi eventi su FIFA+

Vediamo ora il calendario dei prossimi eventi disponibili su Pluto TV al canale FIFA+ che propone il calcio in streaming gratis: