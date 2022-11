PlayStation VR2, ecco il prezzo ufficiale: costa più di una PS5

Nessuno si aspettava un prezzo economico per PlayStation VR2, ma probabilmente si è andati oltre le aspettative. Sony ha annunciato che il suo nuovo visore per la Realtà Virtuale avrà un prezzo consigliato al pubblico di 599,99 euro. Per intenderci, il prezzo ufficiale di PlayStation 5 dopo il rialzo è di 549 euro.

L’accessorio sarà disponibile ufficialmente anche in Italia a partire dal 22 febbraio 2023. Lo stesso giorno è previsto il lancio della base di ricarica del controller PlayStation VR2 Sense, mentre i pre-ordini inizieranno il 15 novembre.

PlayStation VR2 per PS5: data e prezzo di lancio ufficiale, tutto quello che c’è da sapere

Per il lancio iniziale di PlayStation VR2, Sony prevede la distribuzione di due differenti configurazioni. Abbiamo quella base, al prezzo già annunciato di 599,99 euro, che includerà il visore, i controller PS VR2 Sense e gli auricolari stereo.

Contestualmente è previsto però anche il debutto di un bundle che include anche una copia di Horizon Call of The Mountain, uno dei titoli della line-up di lancio. In questo caso il prezzo sale a 649,99 euro.

La base di ricarica del controller invece avrà un prezzo di 49,99 euro, e permetterà di ricaricare i PS VR2 Sense in modo semplice grazie a un design click-in, senza collegarli dunque alla console PS5.

I pre-ordini inizieranno il 15 novembre presso i rivenditori aderenti specializzati. Ulteriori informazioni saranno diffuse nelle prossime settimane.

