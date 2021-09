Settembre è iniziato e con esso arrivano una marea di sconti molto interessanti sul PlayStation Store. Sony mette in offerta diversi titoli tripla A e non solo, con sconti fino al 75% sullo store digitale.

Le “Selezioni essenziali” del PS Store includono diversi giochi di prima fascia, come il cooperativo It Takes Two, l'ottimo Red Dead Redemption 2 e l'esplorativo spaziale No Man's Sky. Ecco una selezione dei giochi più interessanti in offerta sullo store PlayStation:

It Takes Two – 29,99€ (-25%)

(-25%) No Man's Sky – 24,99€ (-50%)

(-50%) Red Dead Redemption 2 – 24,59€ (-59€)

(-59€) Biomutant – 47,99€ (-20%)

(-20%) Control – 19,99€ (-50%)

(-50%) Assassin's Creed Valhalla (Deluxe Edition) – 49,49€ (-45%)

(-45%) Days Gone – 23,99€ (-40%)

A questo indirizzo è disponibile la lista completa dei titoli per PS4 e PS5 in offerta.

Videogames