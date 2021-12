PlayStation Store: vi aspetta un Natale ricco di sconti esplosivi

Tantissimi giochi aspettano tutti i player che hanno una console PS4 e PS5. Sony ha infatti annunciato che da domani, 22 dicembre, avranno inizio gli Sconti di Gennaio. Si tratta di un'incredibile iniziativa che darà la possibilità di accedere all'acquisto di tantissimi giochi super scontati sul PlayStation Store. Un'opportunità da leccarsi letteralmente i baffi perché sappiamo di cosa è capace Sony. Tutti attendono con ansia l'inizio di questa campagna promozionale che si annuncia davvero ghiotta.

PlayStation Store: con gli Sconti di Gennaio tantissimi giochi a prezzi bomba

Diversi utenti che hanno dato il consenso a Sony per ricevere email promozionali ne hanno ricevuta una, proprio in questi giorni, che annuncia e anticipa il prossimo evento che avrà inizio domani, 22 dicembre 2021. Si tratta degli Sconti di Gennaio, grazie al quale tutti gli utenti dotati di una PS4 o PS5 potranno accedere a una montagna di giochi super scontati sul PlayStation Store. Ecco il testo della mail ufficiale:

Manca poco! I nostri Sconti di Gennaio saranno talmente grandi che non riusciremo a contenerli a lungo! Preparati a promozioni spettacolari su giochi e contenuti aggiuntivi. Unisciti a noi il 22 dicembre per scoprire tutte le offerte.

Non sono passati nemmeno troppi giorni dagli ultimi sconti pazzi del Black Friday che su PlayStation Store si scaldano già i motori, pronti a far impazzire tutti gli utenti che potranno farsi una scorpacciata di giochi eccezionali. Ci aspettiamo quindi prezzi davvero formidabili come solo Sony sa fare, dove il risparmio è assicurato.

Gli Sconti di Gennaio saranno l'occasione per aggiudicarsi il gioco tanto desiderato su PlayStation Store. Purtroppo ad oggi non sappiamo quali saranno i giochi in offerta. Sony non ha anticipato nulla, se non che da domani avrà inizio questa incredibile promo. Magari siete anche tra i vincitori del weekend gratuito regalato da Sony a pochi fortunati iscritti al servizio PlayStation Plus.