PlayStation regala un weekend gratuito per giocare in multiplayer

Questo fine settimana tutti potranno immergersi nelle modalità multiplayer dei loro giochi preferiti PS4 e PS5 completamente gratis, senza un abbonamento PlayStation Plus attivo. Questa incredibile iniziativa, offerta da Sony, renderà davvero speciale il prossimo weekend per tutti i possessori della sua fantastica console. Scopriamo insieme tutti i dettagli e come partecipare a questo fantastico evento.

Sony regala un weekend in multiplayer gratis senza PlayStation Plus

Saranno davvero felici tutti coloro che non sono iscritti al servizio di PlayStation Plus. Infatti, Sony ha ufficialmente annunciato il “Free Online Multiplayer Weekend“. Un fine settimana all'insegna del gaming durante il quale sarà possibile accedere alle modalità multiplayer online gratis, quindi senza abbonamento. Un'occasione unica che alzerà i livelli di divertimento per tutti i gamer appassionati. Ogni utente potrà così giocare sfidando i player di tutto il mondo con i titoli PS4 e PS5 preferiti.

L'annuncio ufficiale è stato pubblicato ieri sull'account Twitter di PlayStation Europe e ha accolto parecchio consenso dagli utenti che approfitteranno di questa opportunità unica. Insomma, una specie di regalo di Natale che Sony ha voluto anticipare per questo weekend. Le porte online si apriranno dalle 00:01 del 18 dicembre e si chiuderanno alle 23:59 del 19 dicembre (ora locale). Ecco il tweet che ha comunicato l'iniziativa “Free Online Multiplayer Weekend”:

Immergiti nelle modalità multiplayer online dei tuoi giochi PS4 e PS5 preferiti senza un abbonamento PlayStation Plus durante il nostro weekend multiplayer online dal 18 dicembre alle 00:01 – 19 dicembre 23:59 ora locale.

Ovviamente questa iniziativa è dedicata a chi possiede giochi tali per cui giocare online richiede un abbonamento PlayStation Plus. Di conseguenza, questo weekend tutti potranno godere gratis della modalità multiplayer di Call of Duty: Vanguard, Battlefield 2042, Grand Theft Auto V, NBA 2K22 e, dulcis in fundo, FIFA 22.

La modalità multiplayer online non è l'unico beneficio di chi è abbonato a PlayStation Plus. Infatti, gli iscritti ogni mese beneficiano di tre titoli gratuiti tra quelli per PS4 e PS5 oltre a poter salvare i loro progressi nel cloud dedicato che rende disponibile, gratuitamente, 100GB di spazio di archiviazione.