PlayStation Store: quasi 3000 giochi in offerta con la promo "Il pianeta degli sconti"

PlayStation Store offre un’altra occasione imperdibile per risparmiare su migliaia di giochi PS4 e PS5, grazie alla nuova promozione “Il pianeta degli sconti”. Sarà attiva ancora per pochi giorni e permetterà di acquistare titoli recenti e chicche del passato con sconti fino al 75%.

Gli sconti PlayStation Store saranno disponibili fino al 26 settembre, su una selezione che sfiora i 3.000 giochi e include – tra le altre cose – anche bundle, DLC, Season pass, edizioni premium e deluxe.

La scelta, come sempre, è ampissima: per questo motivo abbiamo selezionato alcuni tra i migliori giochi PlayStation 4 e PlayStation 5 che è possibile trovare in offerta grazie agli sconti attivi.

I migliori giochi PlayStation in sconto

Voglia di giocare? Ecco le offerte più interessanti che puoi trovare nel PlayStation Store grazie alla promozione “Il pianeta degli sconti”:

Grand Theft Auto V (PS4 e PS5) a 19,79€ (67% di sconto)

TEKKEN 8 Deluxe Edition a 76,99€ (30% di sconto)

Shin Megami Tensei V: Vengeance Edizione digitale Deluxe a 48,99€ (30% di sconto)

The Last of Us Remastered a 9,99€ (50% di sconto)

Unravel Two a 4,99€ (75% di sconto)

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition a 29,99€ (70% di sconto)

Resident Evil 6 a 4,99€ (75% di sconto)

I titoli in offerta sono, al momento, ben 2.891: una vera e propria carrellata di sconti, che saranno disponibili su PlayStation Store solamente fino al 26 settembre. Ancora pochi giorni, l’ultima occasione per risparmiare fino al 75% con “Il pianeta degli sconti”.