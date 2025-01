PlayStation Store, nuovo anno, nuovi saldi: oltre 2000 titoli in offerta

I festeggiamenti per il Capodanno proseguono su PlayStation Store, con la promozione “Offerte per il nuovo anno”: fino a giovedì 30 gennaio, tantissime offerte sui titoli più amati PlayStation 4 e PlayStation 5, tra cui Gran Turismo 7, Hitman World of Assassination, EA Sports Fc 25 e molti altri.

Saldi PS Store: i giochi da non perdere

Sono poco più di 2000 i giochi, DLC e contenuti extra in offerta sul PlayStation Store, in occasione dell’anno nuovo. Ecco 10 titoli in offerta da non perdere:

Gran Turismo 7 (25th Anniversary Digital Deluxe Edition) a 59,99 euro – 40% di sconto

(25th Anniversary Digital Deluxe Edition) a 59,99 euro – 40% di sconto Hitman World of Assassination a 27,99 euro – 60% di sconto

a 27,99 euro – 60% di sconto EA Sports Fc 25 (Ultimate Edition) a 43,99 euro – 60% di sconto

(Ultimate Edition) a 43,99 euro – 60% di sconto The Witcher 3: Wild Hunt a 5,99 euro – 80% di sconto

a 5,99 euro – 80% di sconto Detroit: Become Human a 14,99 euro – 50% di sconto

a 14,99 euro – 50% di sconto Ratchet & Clank: Rift Apart a 39,99 euro – 50% di sconto

a 39,99 euro – 50% di sconto Death Stranding Director’s Cut (Edizione deluxe digitale) a 29,99 euro – 50% di sconto

(Edizione deluxe digitale) a 29,99 euro – 50% di sconto Kingdom Hearts III a 27,99 euro – 60% di sconto

a 27,99 euro – 60% di sconto Life is Strange: Double Exposure (Deluxe Edition) a 46,89 euro – 33% di sconto

(Deluxe Edition) a 46,89 euro – 33% di sconto Sackboy (Edizione digitale Deluxe) a 39,99 euro – 50% di sconto

L’elenco completo dei titoli in offerta è disponibile visitando il PlayStation Store, online, tramite la propria console oppure con la PS App. La promozione sarà attiva fino al 30 gennaio: c’è ancora tempo, quindi, per approfittare delle offerte e recuperare qualche titolo a prezzi economici.