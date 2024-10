PlayStation Store lancia sconti... spaventosi: risparmi fino al 90%

Halloween è arrivato in anticipo sul PlayStation Store: fino al 2 novembre sono attivi nuovi sconti, che ti faranno risparmiare fino al 90% su un’ampia selezione di titoli (oltre 1.000), sia per PlayStation 5 che per PlayStation 4.

Trattandosi di una promozione legata ad Halloween, anche i videogiochi proposti saranno a tema horror o comunque spaventosi. Perfetti per una nottata da incubo insieme ad amici, parenti, partner o in solitaria.

Le migliori offerte di Halloween su PlayStation Store

Pronti a rifornire la vostra collezione? Ecco i migliori titoli in offerta disponibili su PlayStation Store, selezionati da noi:

The Outlast Trials a 24,78 euro (33% di sconto)

a 24,78 euro (33% di sconto) Resident Evil 4 a 19,99 euro (50% di sconto)

a 19,99 euro (50% di sconto) Dead by Daylight a 11,99 euro (60% di sconto)

a 11,99 euro (60% di sconto) Dying Light 2 Stay Human a 27,99 euro (60% di sconto)

a 27,99 euro (60% di sconto) Cult of the Lamb a 12,49 euro (50% di sconto)

a 12,49 euro (50% di sconto) Devil May Cry 5 Special Edition a 15,99 euro (60% di sconto)

a 15,99 euro (60% di sconto) Doom Eternal a 9,99 (75% di sconto)

a 9,99 (75% di sconto) Lies of P a 35,99 (40% di sconto)

a 35,99 (40% di sconto) The Dark Pictures Anthology: Season One a 39,99 euro (60% di sconto)

a 39,99 euro (60% di sconto) Vampire Survivors a 3,99 euro (20% di sconto)

a 3,99 euro (20% di sconto) The Quarry a 9,74 euro (87% di sconto)

Grazie alla promozione di Halloween, puoi risparmiare fino al 90% su oltre 1.000 titoli disponibili su PlayStation Store: l’elenco completo è disponibile alla pagina ufficiale. Le offerte proseguiranno fino al 2 novembre.