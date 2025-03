PlayStation Store lancia la promo Mega Marzo: gli sconti arrivano fino al 75%

Il PlayStation Store inaugura la stagione primaverile con una nuova (e secondo noi imperdibile) ondata di sconti: la promozione “Mega marzo”. A partire dal 12 marzo e fino al 27 marzo, i gamer che possiedono le console Sony avranno l’opportunità di risparmiare grazie a offerte esclusive su un’ampia selezione di titoli.

Ecco i giochi PlayStation in offerta da non perdere

Tra i giochi in promozione spiccano grandi nomi come Dynasty Warriors: Origins e Diablo IV, ma non manca una buona dose di indie, oltre che DLC e contenuti extra. Il catalogo della promo Mega Marzo include, in ogni caso, tantissimi giochi a prezzi ribassati fino al 75%: sono quasi 4000!

Ecco alcune delle migliori offerte PlayStation 4 e PlayStation 5 disponibili:

EA SPORTS FC 25 Standard Edition a 23,99 euro (-70%)

a 23,99 euro (-70%) Phasmophobia a 14,24 euro (-25%)

a 14,24 euro (-25%) DYNASTY WARRIORS: ORIGINS a 63,99 euro (-20%)

a 63,99 euro (-20%) Diablo IV – Standard Edition a 26,99 euro (-55%)

a 26,99 euro (-55%) STAR WARS Jedi: Survivor a 19,99 euro (-60%)

a 19,99 euro (-60%) God of War Ragnarök a 29,39 euro (-58%)

a 29,39 euro (-58%) FINAL FANTASY VII REBIRTH a 55,99 euro (-30%)

a 55,99 euro (-30%) Like a Dragon: Infinite Wealth a 34,99 euro (-50%)

a 34,99 euro (-50%) Life is Strange: Double Exposure a 35,99 euro (-40%)

a 35,99 euro (-40%) Mortal Kombat 11 a 4,99 euro (-90%)

Per scoprire l’elenco completo delle offerte e verificare gli sconti applicati nella propria regione, basta visitare il PlayStation Store. Si tratta di un’ottima occasione per ampliare la propria libreria digitale, specialmente se in offerta c’è quel titolo che tanto desideravi ma che, a prezzo pieno, forse non avresti acquistato. La promozione Mega Marzo di PlayStation proseguirà fino al 27 marzo.