PlayStation Store, ci sono gli Sconti di Primavera: oltre 4500 titoli in offerta

La primavera porta con sé non solo il bel tempo, ma anche imperdibili occasioni per tutti gli appassionati di videogiochi, in particolare chi possiede una console di casa Sony. Su PlayStation Store sono ufficialmente iniziati gli Sconti di Primavera, con oltre 4500 titoli in promozione, tra triple A e DLC, con sconti che arrivano fino al 93%.

Se nei giorni scorsi alcuni utenti PlayStation Plus hanno avuto accesso anticipato ad alcune offerte, da oggi (26 marzo) le promozioni sono disponibili per tutti gli utenti. Hai tempo fino al 10 aprile per approfittarne.

Le migliori offerte degli Sconti di Primavera

Gli sconti disponibili su PlayStation Store sono davvero migliaia: ma quale scegliere? Se hai già dei preferiti, puoi verificare dalla tua wishlist la presenza di offerte. Se, invece, vuoi avventurarti in nuove sfide videoludiche, sia per PlayStation 4 che per PlayStation 5, ecco una selezione delle occasioni, secondo noi, più vantaggiose:

Assassin’s Creed Valhalla: Complete Edition – 34,99 euro (anziché 139,99 euro)

– 34,99 euro (anziché 139,99 euro) Baldur’s Gate 3 – 55,99 euro (anziché 69,99 euro)

– 55,99 euro (anziché 69,99 euro) Borderlands 3 – 6,99 euro (anziché 69,99 euro)

– 6,99 euro (anziché 69,99 euro) Call of Duty: Black Ops 6 Cross-Gen – 55,99 euro (anziché 79,99 euro)

– 55,99 euro (anziché 79,99 euro) Elden Ring – 35,99 euro (anziché 59,99 euro)

– 35,99 euro (anziché 59,99 euro) Final Fantasy VII Rebirth Digital Deluxe – 69,99 euro (anziché 99,99 euro)

– 69,99 euro (anziché 99,99 euro) Hogwarts Legacy (PS5) – 18,74 euro (anziché 74,99 euro)

– 18,74 euro (anziché 74,99 euro) Lies of P – 35,99 euro (anziché 59,99 euro)

– 35,99 euro (anziché 59,99 euro) NBA 2K25 – 23,99 euro (anziché 79,99 euro)

– 23,99 euro (anziché 79,99 euro) The Witcher 3 Wild Hunt: Complete Edition – 9,99 euro (anziché 49,99 euro)

Gli Sconti di Primavera del PlayStation Store saranno disponibili soltanto per un periodo limitato: la promozione, infatti, terminerà il 10 aprile (ad eccezione dell’offerta su Call of Duty: Black Ops 6, che invece terminerà in anticipo il 2 aprile). Puoi scoprire tutti i videogiochi in sconto collegandoti direttamente alla pagina ufficiale dello store Sony.