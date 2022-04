PlayStation scambiata per una bomba, panico all'Aeroporto di Boston

Di episodi curiosi legati ai videogiochi se ne possono raccontare parecchi: come in questo caso, dove una vecchia PlayStation ha letteralmente scatenato il panico presso un terminal dell'Aeroporto di Boston, negli Stati Uniti.

La notizia è stata riportata da Yahoo! News e poi rilanciata anche da ComicBook.com, oltre ad essere stata testimoniata da vari utenti su Twitter. Intorno alle 16 ora locale della domenica di Pasqua, la squadra di artificieri della Polizia di Stato del Massachussets è arrivata in aeroporto allo scopo di esaminare un pacco ritenuto sospetto. Un pacco che alla fine nascondeva solamente una vecchia PlayStation.

PlayStation “sospetta”: il panico, l'evacuazione e poi l'allarme rientrato

Come hanno spiegato poi gli stessi artificieri, la console era in condizioni talmente degradate dall'età o da danni da aver provocato anomalie nell'immagine quando è stata sottoposta ai raggi X. Il sistema specifico non è stato svelato, ma è probabile si trattasse della prima PlayStation.

NBC Boston afferma che per sicurezza il terminal è stato evacuato, cosa che ha scatenato un po' il panico tra i passeggeri. Un viaggiatore, Nico Pasello, ha dichiarato che c'erano persone che urlavano come se si trovassero in un film ad alta tensione. Non ha aiutato la mancanza di comunicazioni chiare da parte della stazione, che a quanto pare non ha fornito subito spiegazioni sui motivi dell'evacuazione, né sui propri profili social, né altrove. I passeggeri sono rimasti in attesa per un po' di tempo prima di avere rassicurazioni e chiarimenti, denuncia Pasello.

In ogni caso, la squadra di artificieri ha terminato le sue analisi entro le 17, costatando il falso allarme. Non è chiaro cosa sia successo alla vecchia PlayStation, se sia stata fatta “brillare” o semplicemente riconsegnata al suo proprietario, che a questo punto riconsidererà l'idea di portare con sé le sue console, perlomeno se non si trovano in ottimo stato.