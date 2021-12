PlayStation: quando arriva Rumbleverse il picchiaduro free to play

Solo ieri PlayStation Blog ha presentato il nuovissimo picchiaduro Rumbleverse che, stando a quanto promesso, sarà davvero divertentissimo. Si tratta di un free to play in stile battle royale dove si possono sfidare fino a 40 giocatori. Ma quando è prevista la data di uscita di questo gioco inedito nella sua nuovissima modalità?

PlayStation rivela da data di uscita di Rumbleverse free to play

PlayStatio Blog presentando il nuovissimo picchiaduro free to play in stile battle royale, Rumbleverse, si è lasciato sfuggire la data di uscita prevista. Una breve frase, poco prima della fine dell'articolo, ha rivelato qualcosa di molto importante per chi aspetta con ansia l'arrivo di questo titolo:

C’è molto di cui parlare da qui al lancio di Rumbleverse, previsto per il 15 febbraio 2022, e non vediamo l’ora di mostrarvi di più! Non vediamo l’ora di conoscere la community che sta prendendo forma per questo nuovo gioco, e speriamo che voi ne facciate parte!

Ovviamente si parla ancora al condizionale, ma se il giorno non fosse proprio preciso, si spera che almeno il mese sia stato azzeccato. Ecco come Keeman45, Community Manager di Iron Galaxy, ha presentato su PlayStation Blog il nuovo picchiaduro free to play in stile battle royale:

Rumbleverse è ambientato a Grapital City, una città-monumento fondata in onore delle gloriose tradizioni della lotta corpo a corpo. Ogni cittadino dell’isola è votato al combattimento e sogna di diventare un campione, e voi potete essere tra loro. In questo gioco creerete un personaggio unico che verrà lanciato con un cannone per vivere i match di The Rumble. Scattate per le strade della città alla ricerca di potenziamenti per migliorare il vostro stile di combattimento e affrontate tutti gli sfidanti per prevalere sugli altri giocatori, in solitaria o come membri di un tag team.

Insomma, un gameplay che appare molto interessante per gli amanti del genere. L'idea di unire un picchiaduro con lo stile battle royale è una formula che potrebbe rivelarsi vincente. Una sorpresa per tutti coloro che non hanno mai giocato a un battle royale. Restiamo perciò in attesa di ulteriori aggiornamenti sperando che sia mantenuta la promessa annunciata da PlayStation Blog in merito all'uscita di Rumbleverse il 15 febbraio 2022.