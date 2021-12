PlayStation: come seguire le finali del FIA Gran Turismo Championship

L'edizione 2021 del FIA Gran Turismo Championship di PlayStation è quasi giunta al suo epilogo e si concluderà questo fine settimana a partire da oggi pomeriggio ore 15:00 con la prima gara, per concludersi domenica 5 dicembre con l'ultima. Scopriamo insieme come seguire le finali live in programma e il calendario completo per non perdere tutti momenti emozionanti di questo incredibile evento.

Come seguire le finali del FIA Gran Turismo Championship di PlayStation

Vediamo allora come poter partecipare, ovviamente da spettatori, alle finali delle gare in programma per il FIA Gran Turismo Championship di PlayStation. 58 concorrenti da 23 differenti paesi si sfideranno scendendo in pista e mostrando tutte le loro abilità di pilota. Per seguire le gare in programma dovrete collegarvi al canale YouTube dedicato alle dirette o al profilo Facebook di Gran Turismo. Potrete anche godervele dal vivo alla pagina ufficiale dell'evento Finali Mondiali Campionato 2021.

Cosa succederà durante queste gare e perché l'evento di quest'anno è unico nel suo genere. A spiegarlo nei minimi dettagli è un articolo pubblicato sul sito ufficiale di PlayStation Blog:

“Il livello della competizione ha impressionato continuamente il pubblico e PDI fin dal primo evento World Tour, che si è svolto al Nürburgring nel mese di maggio del 2018. Quest’anno non abbiamo potuto organizzare eventi dal vivo, ma l’intensità delle sfide in pista e l’abilità dei piloti hanno dato vita a uno spettacolo fantastico, che abbiamo potuto ammirare durante le dirette di tutti i World Series. I partecipanti, che gareggiano dalle loro abitazioni, vengono riuniti online tramite una produzione in studio che viene trasmessa con commento in sette lingue“.

Il calendario completo delle live

Scopriamo ora il calendario completo delle live delle finali del FIA Gran Turismo Championship di PlayStation. Sarà un fine settimana ricco di emozioni che terrà incollati agli schermi milioni di appassionati. Se siete anche voi fra questi allora segnatevi le date e gli orari corrispondenti all'inizio di ogni gara:

Venerdì 3 dicembre , ore 15:00 CET – Toyota Gazoo Racing GT Cup

, ore 15:00 CET – Toyota Gazoo Racing GT Cup Sabato 4 dicembre , ore 15:00 CET – FIA Gran Turismo Championship, Manufacturer Series

, ore 15:00 CET – FIA Gran Turismo Championship, Manufacturer Series Domenica 5 dicembre, ore 15:00 CET – FIA Gran Turismo Championship, Nations Cup (inclusa la presentazione della Porsche Vision GT)

Come avrete notato, PlayStation ha in serbo una fantastica sorpresa per domenica 5 dicembre. Oltre alla gara, infatti, potremo assistere alla presentazione della Vision GT Porsche. Nell'attesa potrete far fondo ai vostri risparmi approfittando degli incredibili sconti sul PlayStation Store in occasione delle Offerte di fine anno.