Continua la partnership tra Sony PlayStation e UEFA Champions League, l'accordo commerciale è stato rinnovato fino al 2024. Il colosso videoludico giapponese continuerà ad essere uno tra gli sponsor principali della storica competizione calcistica.

Come già successo negli ultimi anni, i prodotti e i servizi PlayStation compariranno un po' ovunque durante le partite di Champions League. Cartelloni pubblicitari a bordo campo, interruzioni pubblicitarie televisive e molti altri spazi espositivi saranno riservati proprio al brand PlayStation, in modo particolare alla console di nuova generazione PS5, attuale prodotto di punta della divisione videoludica di Sony.

Continua fino al 2024 anche il supporto di Sony PlayStation nei confronti delle competizioni minori targate UEFA, come la Youth League, la Super Cup e la Champions League Futsal (Calcio a 5).

A comunicare il prolungamento della partnership è stato Guy Laurent Epstein, direttore marketing di UEFA:

“PlayStation è un eccezionale partner della UEFA Champions League da oltre 23 anni, sono lieto di poter celebrare un'estensione di altri tre anni del nostro rapporto”

“Le partnership a lungo termine con brand innovativi come PlayStation sono di grande valore per promuovere le nostre competizioni sul piano globale e in particolare nell'ambito digitale, dunque non vediamo l'ora di continuare la nostra relazione mentre entriamo in un nuovo ciclo di Champions League”.