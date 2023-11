PlayStation Portal torna disponibile su Amazon: anche a rate

Dopo un pre-lancio un po’ in sordina, PlayStation Portal sta velocemente acquistando sempre più consensi tanto che su Amazon è andato persino esaurito. Adesso, se sei interessato, sappi che il remote player è nuovamente tornato disponibile al prezzo di listino di 219,90 euro: inoltre, scegliendo il metodo di pagamento Cofidis, puoi persino pagarlo a rate per ammortizzare la spesa.

PlayStation Portal ti permette di giocare con la tua PS5 dove vuoi: come funziona

PlayStation Portal è un dispositivo, un remote player, che ti permette di accedere ai tuoi giochi preferiti sulla console PS5 tramite la rete Wi-Fi della tua casa, senza dover usare la TV. Grazie al suo schermo LCD da 8″, PlayStation Portal offre una qualità visiva spettacolare con una risoluzione di 1080p a 60 fps.

Questo device è progettato per offrirti un’esperienza di gioco remoto senza eguali. Accendilo, premi un tasto per connetterti alla tua console PS5 e inizia a giocare immediatamente. Niente attese, solo pura azione di gioco nelle tue mani. E volendo puoi anche giocare fuori casa, basta che tieni connessa la tua PS5 in casa e trovi un’ottima connessione ovunque ti trovi, anche da hotspot.

PlayStation Portal, il remote player che sta pian piano conquistando tutti.

