PlayStation Portal su Amazon: rieccolo disponibile e anche in sconto (e a rate)

TV occupata o voglia di giocare ai tuoi titoli preferiti sulla tua PlayStation 5 anche in mobilità? Ecco a cosa serve PlayStation Portal, l’elegante e spesso introvabile remote player che adesso puoi nuovamente acquistare su Amazon con un piccolo sconto: puoi farlo tuo a soli 202,99 euro invece di 219,99, con opzione di acquisto a rate direttamente tramite Amazon stessa.

Perché dovresti acquistare PlayStation Portal?

PlayStation Portal è un dispositivo pensato per quelle situazioni in cui la TV di casa a cui è collegata la PS5 è occupata oppure si ha voglia e il desiderio di giocare ai propri titoli installati sulla console in formato portatile: magari stesi sul divano o sul letto o persino da un’altra parte.

Sfruttando la connessione WiFi domestica puoi collegarti da remoto alla console e giocare immediatamente su uno schermo LCD da 8 pollici con risoluzione Full HD a 60 FPS. Portal supporta tutti i giochi compatibili installati sulla tua PS5, inclusi i titoli per PS5 e PS4, permettendoti di godere della stessa esperienza di gioco fluida con immagini nitide e dettagliate.

Facilissimo da usare: ti basta accenderlo, collegarti alla PS5 con un semplice tocco e iniziare subito a giocare. Volendo potresti sfruttarlo anche quando ti trovi in giro: ti basta assicurarti che la PlayStation 5 sia accesa e connessa alla rete WiFi domestica mentre il tuo Portal sfrutta una connessione a internet dal mobile o da un’altra rete WiFi fissa.

PlayStation Portal è l’ideale per completare la tua esperienza di gioco in movimento senza rinunciare a niente sulla qualità visiva: acquistalo adesso su Amazon a soli 202,99 euro invece di 219,99.