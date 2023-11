PlayStation Portal sta arrivando: PRENOTALO ADESSO su Amazon e ricevilo al D1

Non è una console portatile in tutto e per tutto, ma PlayStation Portal ha già catturato l’attenzione di milioni di possessori di PlayStation 5. Il Remote Player che ti permetterà di giocare in remoto ai titoli installati sulla tua PS5 arriverà questo mercoledì e puoi ancora prenotarlo su Amazon al prezzo minimo garantito.

In questo modo sarai certo di ricevere il tuo dispositivo al day one pronto per rivoluzionare il modo in cui giochi alla tua console, “liberando” di fatto la TV nel caso la condividessi con qualcuno e permettendoti di giocare comodo a letto o in un altro luogo.

PlayStation Portal: cos’è e come funziona

Immagina di poter accedere ai tuoi giochi preferiti su PS5 senza dover occupare la TV di casa. PlayStation Portal è il remote player che trasforma questa visione in realtà. Con uno splendido schermo LCD da 8″ e una risoluzione di 1080p a 60 fps, ti offre un’esperienza di gioco nitida e coinvolgente, tutto senza dover accendere la TV.

PlayStation Portal è progettato per riprodurre i giochi compatibili installati sulla tua console PS5, garantendo un’azione di gioco fluida e immagini nitide. Che tu sia un appassionato di titoli per PS5 o un nostalgico dei giochi PS4, troverai sempre qualcosa con cui divertirti.

Comoda e facile da usare. Ti basterà accenderla, connetterti alla tua console PS5 con un semplice tocco e inizierai subito a giocare senza complicazioni o senza ulteriori attese.

Non perdere l’opportunità di essere tra i primi a mettere le mani su PlayStation Portal. Prenotalo ora su Amazon al prezzo minimo consigliato di 219,98 euro e assicurati di riceverla direttamente il giorno del lancio, mercoledì. Porta la tua esperienza di gioco a nuove vette di comodità.

