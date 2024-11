PlayStation Portal è in offerta su Amazon, anche in 5 rate

Dopo essere stato soldout a lungo, il remote player PlayStation Portal, l’accessorio che somiglia ad una console portatile e che permette di giocare alla tua PS5 senza occupare la TV, è disponibile su Amazon in sconto a 208 euro, con spedizione Prime immediata. Inoltre, puoi anche pagarlo in comode rate presso Amazon stessa, così da rendere ancora più accessibile la spesa.

PlayStation Portal: sembra una console portatile ed è incredibilmente utile

PlayStation Portal è la risposta che arriva per tutte quelle persone che vorrebbero giocare la sera alla propria PS5 ma non riescono a causa della TV occupata. Questo dispositivo ti permette infatti di accedere ai giochi installati sulla tua PlayStation 5 tramite la rete WiFi di casa: bastano pochi e semplici passaggi per collegarti alla tua PS5 e cominciare subito a giocare.

Dal punto di vista tecnico è dotato di uno splendido display LCD da 8 pollici con risoluzione Full HD a 1080p e 60fps, così da non perdere nulla della qualità visiva dei tuoi titoli preferiti. Il tutto sfruttando una interfaccia intuitiva e progettata per il gioco portatile, con un design ottimizzato ed ergonomia pensata anche per lunghe sessioni di gioco.

Una soluzione alternativa per continuare a giocare con la tua PS5 anche quando la TV è occupata oppure, se trovi una connessione abbastanza potente e lasci la console almeno in standby, persino fuori casa, come se fosse una console portatile.

