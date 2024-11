PlayStation Portal in offerta su Amazon: il prezzo scende per la prima volta a 199 euro

Uno dei dispositivi più ricercati delle ultime settimane ha ricevuto un nuovo sconto su Amazon che porta il prezzo ad essere il più basso di sempre: parliamo di PlayStation Portal, il device con cui giocare da remoto alla tua PS5, che oggi puoi acquistare a soli 199 euro invece di 219,99 e puoi pagarlo anche in comode rate a tasso zero.

PlayStation Portal: giochi alla tua PS5 anche senza TV

Con PlayStation Portal avrai un remote player per giocare alla tua PS5 anche quando la TV di casa è occupata o vuoi semplicemente goderti i tuoi giochi preferiti anche a letto o in un’altra stanza.

Il funzionamento è semplice: il dispositivo si collega alla PS5 tramite la rete WiFi domestica, ma puoi anche provare a usarlo a distanza, l’importante è che dove ti trovi con la tua PlayStation Portal ci sia una buona connessione internet e la PlayStation 5 a casa sia almeno in standby e sempre connessa al WiFi di casa.

Potrai sfruttare così un display LCD da 8 pollici con risoluzione Full HD 1080p e 60fps che esalterà ogni dettaglio dei titoli come se li stessi giocando sulla TV. Compatibile con i giochi PS4 e PS5 installati sulla tua PS5, il tutto funziona per essere immediato: accendi PlayStation Portal, premi un tasto, ti connetti e sei subito pronto per giocare.

Un dispositivo ideale per gli appassionati che vogliono versatilità dalla propria PS5 e che può essere un’ottima idea regalo di Natale: acquistalo adesso in sconto per la prima volta a soli 199 euro.