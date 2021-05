Sul sito Enaba.com è disponibile una promozione sull'abbonamento PlayStation Plus, la card da 365 giorni (1 anno) è in offerta a 39,94€. Allo sconto preapplicato del 22% si aggiunge un ulteriori coupon da 7 euro, per accedere all'offerta completa occorre collegarsi a questa pagina, aggiungere il prodotto al carrello e digitare il seguente codice promozionale cliccando su “Hai un codice sconto?“.

PSPLUSITA

L'abbonamento PlayStation Plus è pressoché indispensabile per i possessori di PS4 e PS5, tramite questo servizio le console Sony sbloccano la possibilità di giocare online nei giochi multiplayer. Inoltre è disponibile una lista di titoli gratuiti in continuo aggiornamento e sconti riservati agli utenti PS Plus.

Se l'abbonamento PlayStation Plus vi sta per scadere e volete risparmiare sul prossimo rinnovo, è il momento giusto per approfittare dell'offerta di Enaba, che mette in sconto la card da un anno di servizio grazie ad un codice promozionale dedicato. Il sito è affidabile e accetta tutti i principali metodi di pagamento, come PayPal, Carta di Credito, Paysafecard, SisalPay e Neosurf.

Per accedere all'offerta è sufficiente accedere alla pagina dedicata, aggiungere il prodotto al carrello e digitare – in fase di pagamento – il codice promo “PSPLUSITA”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames