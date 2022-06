PlayStation Plus, ufficiali i giochi gratis PS4 e PS5 di giugno 2022

Con un messaggio pubblicato sul blog ufficiale, Sony ha presentato i giochi gratis PS4 e PS5 riservati agli abbonati PlayStation Plus Essential di giugno 2022. Mentre la compagnia ricorda che il debutto del nuovo PS Plus è ormai imminente e, quando sarà disponibile dal prossimo 23 giugno, i titoli in questione saranno riscattabili come giochi mensili per tutti i membri, compresi appunto coloro che si abboneranno al piano base, l’Essential.

Confermate tutte le indiscrezioni: dal 7 giugno al 4 luglio sarà possibile riscattare God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl. Se devi rinnovare il tuo abbonamento, ricordati che puoi farlo sfruttando le tante offerte disponibili.

PlayStation Plus giugno 2022: scopriamo i giochi gratis PS4 e PS5

Dando dunque uno sguardo approfondito ai titoli di questo mese, abbiamo:

God of War (PS4)

Il sequel-reboot della storica saga PlayStation vede il protagonista Kratos costretto ad adattarsi a terre e miti sconosciuti, nelle fredde terre norrene in cui, insieme al figlio Atreus, si cimenta in un viaggio allo scopo di portare a termine una missione molto personale.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

Per tutti gli appassionati del celebre manga/anime, arriva un picchiaduro a squadre 4 contro 4. Lo scopo, in compagnia di altri giocatori, è sfidare altre squadre online.

Nickelodeon All-Star Brawl (PS4-PS5)

Un altro picchiaduro, questa volta decisamente più particolare. Tutti i personaggi Nickelodeon in un gioco che riprende lo stile di Super Smash Bros., ma che ha per protagonisti icone del calibro di SpongeBob, Tartarughe Ninja, A Casa dei Loud, La Famiglia della Giungla e altre ancora.

Ricordiamo infine che entro lunedì 6 giugno è ancora possibile riscattare i giochi gratis di maggio 2022: FIFA 22, Tribes of Midgard e Curse of the Dead Gods.

