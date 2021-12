PlayStation Plus: tra i giochi rivelati da un leak ce n'è uno attesissimo

Come ogni mese molti player sono in attesa di scoprire i 3 giochi che Sony ha pensato di proporre gratuitamente agli abbonati al suo servizio PlayStation Plus. Ormai siamo abituati che alla fine del mese Dealabs anticipi questi titoli in una sorta di rivelazione che spesso risulta poi essere azzeccata. Tra questi però ce n'è uno che, se fosse confermato, farà girare la testa a tutti i suoi fan. Scopriamo insieme quale sarebbe questo titolo super atteso.

PlayStation Plus: Persona 5 Strikers è il un gioco super atteso dai player

Se la previsione di Dealabs in merito ai giochi gratis di PlayStation Plus per gennaio 2022 dovesse essere confermata da Sony, al suo interno ci sarebbe un gioco davvero incredibile che farebbe felici tantissimi abbonati al servizio. Questo titolo sarebbe disponibile al download, insieme agli altri due, dal 4 gennaio all'1 febbraio 2022.

Stiamo parlando di Persona 5 Strikers. Un titolone di tutto rispetto capace di tenere incollati alla console anche i gamer più esigenti. Non ci sarebbe bisogno visto il successo di questo gioco, ma a beneficio di chi ancora non lo conoscesse, ecco la trama ufficiale Sony del gioco:

Unisciti ai Ladri Fantasma e lotta contro la corruzione che sta invadendo le città del Giappone. Quando si sviluppa una realtà distorta, una vacanza estiva con gli amici prende una svolta imprevista. Svela la verità e riscatta i cuori delle persone imprigionate nel centro della crisi! Entra nell'affascinante mondo di Persona con una storia inedita. Controlla la squadra in modo dinamico nei combattimenti esplosivi. Combatti per tutto il Giappone in un epico viaggio in auto.

Quindi, chi attende questo incredibile titolo sa che si tratta di un Action RPG che non deluderà. Lo sa bene chi ha passato centinaia di ore di gioco in compagnia dei suoi protagonisti. Ecco quindi un'occasione d'oro, sempre che PlayStation Plus confermi i 3 giochi che Dealabs ha previsto essere quelli gratuiti per il mese di gennaio 2022.